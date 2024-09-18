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Адлер Сегодня

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Сотрудники МУП г. Сочи "Водоканал" активно работают над устранением аварийной

Сотрудники МУП г. Сочи "Водоканал" активно работают над устранением аварийной ситуации на участке водопровода диаметром 250 мм на ПНС 1.

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