Сотрудники МУП г. Сочи "Водоканал" активно работают над устранением аварийной ситуации на участке водопровода диаметром 250 мм на ПНС 1.
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Сотрудники МУП г. Сочи "Водоканал" активно работают над устранением аварийной ситуации на участке водопровода диаметром 250 мм на ПНС 1.