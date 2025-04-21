Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Сломать Челюсти и конечности мутантам и можно заминать.Директор хочет ис...
  • Валерьян Смогловский
    Вы. Читателей. За. Дураков. Держите. Печатать. Одно. И. Тоже. 3.разаШведский Saab 340...
  • Михаил Еграшин
    Я думал конфискованных детей ещё со времён Астахова (период массовых конфискаций) толи в мамлюки, толи сразу на орган...Странная работа о...

Фармкомпании в панике: В Ульяновске создают универсальное лекарство от всех болезней

Фармкомпании в панике: В Ульяновске создают универсальное лекарство от всех болезней

Препарат уже прошёл клинические испытания и рекомендован к применению в медицине.Научные работы по созданию препарата, который может стать универсальным средством защиты от различных заболеваний, начались в Ульяновке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ММ
Аналоги существуют. Тот же циклоферон, например. Не зря о нем не говорили и не назначали в эпоху ковида.
Ответить
14 час.
М
ММ
Модераторам сайта:&quot;Один или более сертификатов этого сайта недействительны, и мы не можем гарантировать его подлинность. Такое бывает, когда владелец сайта вовремя не обновил сертификат или когда сайт поддельный. Посещение таких сайтов делает вас более уязвимыми для атак. &quot;Лаборатория Касперского&quot; защитила вас от перехода на этот сайт.&quot;
Ответить
14 час.
наверх