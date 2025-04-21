Фармкомпании в панике: В Ульяновске создают универсальное лекарство от всех болезней

Аналоги существуют. Тот же циклоферон, например. Не зря о нем не говорили и не назначали в эпоху ковида.

М

ММ

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