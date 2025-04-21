Препарат уже прошёл клинические испытания и рекомендован к применению в медицине.Научные работы по созданию препарата, который может стать универсальным средством защиты от различных заболеваний, начались в Ульяновке.
Фармкомпании в панике: В Ульяновске создают универсальное лекарство от всех болезней
Комментарии
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ММ
Аналоги существуют. Тот же циклоферон, например. Не зря о нем не говорили и не назначали в эпоху ковида.
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М
ММ
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