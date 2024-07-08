На строительстве четвёртого моста в Новосибирске возникли допрасходы на 900 млн рублей

В ГК "ВИС" заявили, что такая сумма была вложена для того, чтобы работы не были прекращены совсем.В Новосибирске пресс-службе ГК "ВИС" заявила о непредвиденных затратах в сумме 900 млн рублей, которые потребовались для продолжения работ на строительстве четвёртого моста.