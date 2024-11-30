18-летний парень погиб в ДТП в Белореченском районе Кубани, еще один человек ранен

18-летний парень погиб в ДТП в Белореченском районе Кубани, еще один человек раненВ Белореченском районе минувшей ночью в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель и ранен пассажир отечественного автомобиля.
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