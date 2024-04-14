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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Миранчука заявил, что игрок на 99% уйдет из «Локо»: «Клуб в непростой бюджетной истории после немецкого периода. Ведем переговоры с клубами из Италии, Франции и Турции»

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом.

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