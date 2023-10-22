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Новый Нижегородский

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Шесть человек погибли в результате российского удара...

Шесть человек погибли в результате российского удара...

Шесть человек погибли в результате российского удара по почтовому терминалу в Харьковской областиРоссийские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в селе Коротич Харьковской области Украины вечером 21 октября.

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