Шесть человек погибли в результате российского удара по почтовому терминалу в Харьковской областиРоссийские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в селе Коротич Харьковской области Украины вечером 21 октября.
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