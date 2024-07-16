Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа сумма, которую потратили на охрану Канье Уэста в Москве

Названа сумма, которую потратили на охрану Канье Уэста в Москве

На охрану американского рэпера Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, его сопровождали вооруженные бойцы с опытом работы в горячих точках, что было принципиальным условием музыканта.

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