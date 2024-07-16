Названа сумма, которую потратили на охрану Канье Уэста в Москве

Политика как она есть

На охрану американского рэпера Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, его сопровождали вооруженные бойцы с опытом работы в горячих точках, что было принципиальным условием музыканта.