Профессор Виноградов: Родители могут рассчитывать на алименты от своих детей

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT сообщил, что, согласно российскому законодательству, нетрудоспособные родители имеют право на алименты от трудоспособных совершеннолетних детей, что установлено в статье 87 Семейного кодекса РФ.