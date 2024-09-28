Профессор Виноградов: Родители могут рассчитывать на алименты от своих детей

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT сообщил, что, согласно российскому законодательству, нетрудоспособные родители имеют право на алименты от трудоспособных совершеннолетних детей, что установлено в статье 87 Семейного кодекса РФ.
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