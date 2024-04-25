Смартфон с балансным разъёмом для наушников, чипом Cirrus Logic MasterHIFI и чистой Android. Представлен музыкальный Moondrop MIAD 01

Компания Moondrop представила свой музыкальный смартфон MIAD 01. Если говорить об обычных параметрах, нас ждёт изогнутый экран OLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ 1920 Гц.
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