В России рассказали о взаимодействии «Тора» с «Панцирями»

МО России: ЗРК «Тор» способны взаимодействовать с комплексами «Панцирь» и «Бук» Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), способны взаимодействовать с другими системами противовоздушной обороны.
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