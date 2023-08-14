Концерн «Калашников» провёл испытания в зоне СВО новой системы наблюдения «Квазимачта»

Беспилотник, являющийся основой новой системы Систему наблюдения под названием "Квазимачта", разработанную для военных, показали в ходе форума "Армия-2023".
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