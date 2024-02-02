Семьи жертв атаки ХАМАС на Израиль подали в суд на криптобиржу Binance

Три израильские семьи, члены которых пострадали в результате атаки, организованной военезированным движением ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, внесли в суд иски против крупнейшей криптобиржи Binance, а также правительств Сирии и Ирана.
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