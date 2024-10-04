Президент Грузии собирает все силы для реванша либералов — Георгий Кардава

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ездит по странам Европы с целью максимальной мобилизации либеральных сил перед решающей схваткой, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 3 октября в эфире телеканала «Альт-инфо».
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