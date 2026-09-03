В Израиле бывшие роснанцы прописались в салоне красоты

В открытом доступе появились документы Центра российских исследований (ЦРИ), открытого Анатолием Чубайсом в Израиле в 2024 году.
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