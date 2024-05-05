Как нефть влияет на внешнюю и внутреннюю политику Америки

14 февраля 1945-го в Суэцком канале на борту тяжелого крейсера «Квинси» ВМС США произошло событие, на десятилетия определившее курс Соединенных Штатов по многим вопросам международной политики: президент Франклин Рузвельт встретился с королем Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Саудом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии