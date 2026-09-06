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DLSS 5 запустили на RTX 20, 30 и 40 вместе с генерацией до четырех кадров

DLSS 5 запустили на RTX 20, 30 и 40 вместе с генерацией до четырех кадров

DLSS 5 без RTX 50 Моддер ShyVortex выпустил DLSS Unlocked — инструмент, который позволяет запускать технологию DLSS 5 Neural Rendering на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30 и RTX 40.

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