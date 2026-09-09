Кушнер и Уиткофф покинули переговоры в Киев в состоянии шока

Спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Киев, шокированные поведением окружения Зеленского на переговорах.
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