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Отказался от сериалов ради сцены и семьи: как сложилась судьба звезды «Двух судеб» Анатолия Смиранина

Отказался от сериалов ради сцены и семьи: как сложилась судьба звезды «Двух судеб» Анатолия Смиранина

В начале 2000-х годов Анатолий Смиранин стал одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. Выход второго сезона сериала «Две судьбы», где он сыграл обаятельного и неоднозначного Кирилла Слепнёва, принёс актёру всенародную известность и поток предложений от режиссёров.

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