«Зениту» разрешили заполнить трибуны на 50% в домашнем матче с «Бетисом»

Футбол , 27 янв, 22:37 0 Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» заполнить арену на 50% в матче Лиги Европы с «Бетисом» «Зенит» получил разрешение от властей Санкт-Петербурга на проведение домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» при заполняемости трибун на 50% Фото: ТАСС Домашний матч «Зенита» против испанского «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы пройдет при разрешенной заполняемости трибун арены на Крестовском острове на 50% от общей вместимости, сообщает пресс-служба петербургского клуба.