It was not our train: The ex-Prime Minister of Sweden reacted to the "Geranium" strike near Poland

A Russian drone struck a nearby train. This was stated on the social network X by former Swedish Prime Minister Carl Bildt, who was part of the European delegation that was traveling to Warsaw by special train.
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