Китай метит во врагов «Красной стрелой»

НОАК получила новейшие крылатые ракеты и БМП Дмитрий Капустин Фото: Zuma/TASS Cухопутные войска НОАК получили новейшую бронетехнику, которая значительно превосходит западные аналоги, пишет в аналитическом обзоре профильное издание Army Recognition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии