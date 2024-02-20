Путин исключил Суровикина из набсовета «Роскосмоса»

Экс-главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, бывший командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерал Сергей Суровикин исключен из наблюдательного совета государственной корпорации «Роскосмос».
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