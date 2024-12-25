Бывший руководитель объединенной разведки НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен предлагает использовать запрещенную в России организацию «Мемориал» для проведения «Нюрнберга на минималках» над нынешним руководством страны.
Сын гитлеровского недобитка собирается устраивать «Нюрнберг» в России
Комментарии
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НР
Николай Рябов
Поросль фашистская вякает изображая из себя праведников и это ещё раз подтверждает слова нашего великого полководца А. В. Суворова , " врага нельзя отпускать живым в поля боя " . В этих словах кроется величайший гуманизм к будущим поколениям . Недобитый враг залижет раны , обрастёт мясом и начнёт вырабатывать план мести , а платить кровью приходится внукам и правнукам .
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