Сын гитлеровского недобитка собирается устраивать «Нюрнберг» в России

НР

Николай Рябов

Поросль фашистская вякает изображая из себя праведников и это ещё раз подтверждает слова нашего великого полководца А. В. Суворова , " врага нельзя отпускать живым в поля боя " . В этих словах кроется величайший гуманизм к будущим поколениям . Недобитый враг залижет раны , обрастёт мясом и начнёт вырабатывать план мести , а платить кровью приходится внукам и правнукам .