Турпоток в Алтайский край может вырасти на 58% к 2030 году

Такую оценку возможностей региона при следовании межрегиональной схеме сделали эксперты Туристический поток в Алтайском крае может увеличиться на 58% к 2030 году, если власти субъекта будут следовать экспертным рекомендациям, представленным в межрегиональной схеме "Большой Алтай".
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