Турпоток в Алтайский край может вырасти на 58% к 2030 году

Такую оценку возможностей региона при следовании межрегиональной схеме сделали эксперты Туристический поток в Алтайском крае может увеличиться на 58% к 2030 году, если власти субъекта будут следовать экспертным рекомендациям, представленным в межрегиональной схеме "Большой Алтай".