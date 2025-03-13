Руководство «Сибири» обратилось с заявлением к болельщикам Новосибирска

Сложности у главной хоккейной команды области начались аккурат в решающий момент «регулярки». Дружина много проигрывает: например, в марте сибиряки еще ни разу не выиграли, уступив оппонентам четыре раза кряду.
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