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В Барнауле завершается приемка избирательных участков

В Барнауле завершается приемка избирательных участков

Приемка избирательных участков в Барнауле выходит на финишную прямую. Накануне проверили помещения участковых избирательных комиссий, расположенные в здании школы №126 Ленинского района.

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