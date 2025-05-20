В Челнах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят 29 коммунальных объектов

Ход строительства сетей водоснабжения по улице Шоссейная в Набережных Челнах Фото: пресс-служба Минстроя РТ В Татарстане в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» собираются обновить 36 объектов за 3,15 млрд рублей.
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