В Челнах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят 29 коммунальных объектов

Ход строительства сетей водоснабжения по улице Шоссейная в Набережных Челнах Фото: пресс-служба Минстроя РТ В Татарстане в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» собираются обновить 36 объектов за 3,15 млрд рублей.