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Great American Family's 2026 Christmas Lineup: See The Complete Schedule Of New Holiday Movies

Great American Family's 2026 Christmas Lineup: See The Complete Schedule Of New Holiday Movies

Great American Family's 2026 Christmas movie lineup features 18 new holiday films. See the complete schedule, premiere dates, casts, and more.

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