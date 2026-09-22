Great American Family's 2026 Christmas Lineup: See The Complete Schedule Of New Holiday Movies

Great American Family's 2026 Christmas movie lineup features 18 new holiday films. See the complete schedule, premiere dates, casts, and more.
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