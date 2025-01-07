Попавшие в ДТП в Карелии курские туристы вернулись домой

Туристы из Курской области, попавшие накануне в аварию в Карелии, вернулись домой. В дороге их сопровождали медики, все люди были обеспечены горячим питанием, сообщил в своем Telegram-канале губернатор курской области Александр Хинштейн.
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