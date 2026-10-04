В Киеве идут отключения света (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве идут отключения света. Проблемы с электроснабжением на левом берегу Днепра — наблюдаются скачки напряжения, а на правом берегу в ряде районов полностью пропал свет.
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