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Царьград

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The New York Times: Тегеран отверг предложение США о перемирии

The New York Times: Тегеран отверг предложение США о перемирии

Тегеран отклонил предложение США о прекращении огня, переданное через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в четверг.

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