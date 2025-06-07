В Татарстане работы по программе «Наш двор» выполнены на 34%

На совещании по реализации программы «Наш двор» в Доме Правительства Татарстана директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила, что средний процент выполнения программы в республике составляет 34%.
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