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Воробьев предложил оформлять протезы для участников СВО через «Госуслуги»

Воробьев предложил оформлять протезы для участников СВО через «Госуслуги»

Упростить оформление протезов для участников СВО и сделать его этапы максимально прозрачными предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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