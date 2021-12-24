ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать пятое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1203 =Всё, что мы делаем без Любви, несёт только несчастья и разрушения, как бы благородно внешне это не выглядело = Главное, не может быть одной правды из уст одного, и не думайте, что ваша правда может быть исчерпывающей Истиной = Если мы хотим хорошей Жизни, которая от Бога, то должны излучать в Мир вибрации Надежды, Света, Красоты и Силы = Жестокость - это черта характера добрых людей.