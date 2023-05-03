Газета «Культура»

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Дебютировал тизер второй части «Дюны» Дени Вильнева

Дебютировал тизер второй части «Дюны» Дени Вильнева

WBD поделился постером и первым роликом к сиквелу фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта. В видео представлены главные герои кинокартины — Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), его возлюбленная, фрименка Чани (Зендея), его мать и член ордена Бене Гессерит леди Джессика (Ребекка Фергюссон), его наставник Гурни Халлек (Джош Бролин), предводитель одного из фрименских племен Стилгар (Хавьер Бардем), к которому примкнули Пол и Джессика после нападения Харконненов на дом Атрейдесов на Арракисе.

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