НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

«Русские дома» в ЕС: 71 евродепутат требует запрета — но большинство против

Груп­па из 71 депу­та­та Евро­пар­ла­мен­та ини­ци­и­ро­ва­ла обра­ще­ние к руко­вод­ству Евро­со­ю­за с тре­бо­ва­ни­ем пол­но­го запре­та дея­тель­но­сти «Рус­ских домов» на тер­ри­то­рии сооб­ще­ства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым