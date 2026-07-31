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Матчи РПЛ покажут в Китае: «Дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории до 60 млн зрителей»

РПЛ сообщила о реализации на прав на показ матчей чемпионата в Китае. «Российская Премьер-Лига заключила соглашение о реализации прав на трансляцию матчей на территории Китайской Народной Республики.

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