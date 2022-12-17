«Роналду буквально все для Мбаппе и неприкосновенен». Экс-защитник «ПСЖ» Диалло о споре между Криштиану и Месси

«Роналду буквально все для Мбаппе и неприкосновенен». Экс-защитник «ПСЖ» Диалло о споре между Криштиану и Месси

Килиан Мбаппе считает, что Криштиану Роналду играет лучше, чем Лионель Месси. Об этом заявил Абду Диалло, экс-защитник «ПСЖ», а ныне игрок «РБ Лейпциг».

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