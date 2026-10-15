Сегодня поговорим о легенде, которая до сих пор вызывает у авиаторов смешанные чувства от трепетной любви до нервного тика.
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Следует отметить что модификация Ту-154Б стала приближаться по критерию прибыли в парке авиакомпании благодаря снижению затрат на топливо на "лётный час". Установка менее шумных двигателей в версии Ту-154М позволила соответствовать западным нормам и продлить срок службы самолёта.
Некоторые технологические решения, внедрённые на Ту-154, заинтересовали Boeing, которая приобрела права на их использование.