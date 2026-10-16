С 1 июля 2027 года для въезда в Казахстан гражданам России потребуется специальное электронное разрешение, что, так или иначе, но является аналогом визы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Парень прогнал «ценных специалистов», которые пришли с мешками потрошить благотворительные боксы, чтобы одеть свои большие семьи
- «Неприкасаемая» Собчак играет с огнём: закрытые документы ФСБ попали в руки мигрантов
- Помилованная Лерчек обманула миллионы русских, вывела деньги в ОАЭ и теперь уедет в Китай. А генерал Попов не заслужил?
Свежие комментарии
- Красные буржуи: к...
- Помилованная Лерч...
- Полный позор: мос...
весь этот еаэс доильный аппарат