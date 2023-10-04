Хуже наркотика: в чём опасность капель и спреев для носа

Здравствуй, осень, здравствуй, очередной насморк. По-хорошему надо бы пойти к врачу, но зачем, если в любой аптеке можно купить спрей или капли и моментально избавиться от страданий? Да и популярный певец из рекламы плохого не посоветует.
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