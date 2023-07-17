Эрдоган понял, что просчитался: Россия предъявила миру главный козырь

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Никогда не надо верить натовским шакалам,особенно туркам.Он специально придумал эту зерновую сделку,а ещё хаб газовый придумали с нами,вообще лафа для туркам.А ещё закупили С-400 для чего?Почему наши не думают про всё это?Сколько людей гибнет наших везде в тылу и на войне.Почему мы продаём своё вооружения?Никогда умная страна не продаёт ничего даже маленькую пушку.
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