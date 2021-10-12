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Экономист рассказала, насколько в 2022 году в России повысятся пенсии

Экономист рассказала, насколько в 2022 году в России повысятся пенсии

В 2022 году в России проиндексируют страховые пенсии на 5,9% с 1 января, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7% с 1 апреля с соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

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