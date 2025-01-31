Запах спелого зерна и горького пороха. К 130-летию со дня рождения легендарного Кирилла Орловского.

Кирилл Орловский. Фото kirovsk.gov.by30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения одного из руководителей партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, основателя и многолетнего руководителя знаменитого колхоза ´Рассвет´ в Могилевской области Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труд .