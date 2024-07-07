В Воронежской области из-за ЧП эвакуировали 50 человек

В Подгоренском районе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. К настоящему моменту около 50 человек из трех пострадавших населенных пунктов были перевезены в пункты временного размещения, где им оказывается необходимая помощь.
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