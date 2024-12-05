В Орле пройдет семинар «Таможенное регулирование экспорта»

В рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и образовательной программы «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» 17 декабря 2024 года состоится семинар «Таможенное регулирование экспорта».