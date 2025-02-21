В суде рассказали, как продавали сосновый бор в Шелтозере

Прокурор настаивает, что в частную собственность попали земли лесфонда В Прионежском районном суде с августа 2024 года рассматривается иск Карельского межрайонного природоохранного прокурора и Департамента лесного хозяйства по СЗФО к Вячеславу Горбачева и его сыновьям — Артему и Александру.