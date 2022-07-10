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Резников назвал «Железный купол» бесполезным для Украины

Резников назвал «Железный купол» бесполезным для Украины

Как известно, Израиль отказался передавать Украине ПРО «Железный купол». Министр обороны Украины Алексей Резников в оправдание заявил, что израильская система ПРО не подходит Украине.

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