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Бизнес журнал. Урал

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Государственные программы улучшают качество жизни свердловчан

Государственные программы улучшают качество жизни свердловчан

В Свердловской области продолжается работа по улучшению качества жизни населения в рамках государственных и национальных программВ Свердловской области продолжается работа по улучшению качества жизни населения в рамках государственных и национальных программ.

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