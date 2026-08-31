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Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 31 августа, день

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 31 августа, день

Российские войска продолжили сжимать буферную зону на северном участке границы: Минобороны сообщило об освобождении сёл Великий Прикол и Садки в Сумской области.

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